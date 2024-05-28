وفد من الاعيان يشارك بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

وطنا اليوم– شارك وفد من مجلس الأعيان في أعمال المؤتمر الـ36 للإتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجزائر، لمدة يومين متتاليين، بحضور رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود البرلمانية العربية.

ويرأس وفد مجلس الأعيان، العين الدكتور زهير أبو فارس وعضوية كل من العين الدكتورة ميسون العتوم والعين محمد الزواهرة، بحسب ما جاء في بيان للمجلس اليوم الإثنين.

وألقى العين أبو فارس كلمة، تطرق فيها إلى حرب الإبادة البشعة، التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية منذُ 8 أشهر، مؤكدًا أن العدوان الإجرامي ما يزال مستمرًا إلى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن المواقف الرسمية والشعبية في الأردن تتماهى تجاه القضية الفلسطينية ولا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدًا أن المواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية تميزت دائمًا بالوضوح والثبات، والتي يُعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح العين أبو فارس أن تحركات جلالة الملك وجهوده الإقليمية والدولية، وخاصة في عواصم صنع القرار، كان لها أثر مهم في تغيير نظرة العالم لما يجري على الساحة الفلسطينية.

وبخصوص القدس، أكد أن الموقف الأردني ثابت ويؤكد دومًا على ضرورة المحافظة على وضع المدينة التاريخي والقانوني وحقه في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مجددًا رفض المملكة المُطلق لمحاولات اليمين الصهيوني لما يُسمى بـ”التقسيم الزماني والمكاني للرحم القدسي الشريف”.

وأكد أن التكامل العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والإجتماعية والعلمية والثقافية يمثل سلاحًا قويًا في الدفاع عن مصالح الأمة ومستقبلها ودورها الحضاري.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، مناقشة مستجدات الوضع الراهن للأمة العربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، كما سيتم إعادة تشكيل اللجان الدائمة، وهي: لجنة فلسطين، ولجنة الشؤون الإجتماعية والمرأة والطفل، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.

وجرى إنتخاب العين العتوم مقررًا للجنة الشؤون الإجتماعية وحقوق المرأة والطفل والشباب، وفقًا لما ورد في بيان المجلس.

وسيتضمن المؤتمر بدورته الحالي إحتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الإتحاد البرلماني العربي، في شهر حزيران من عام 1974.