فارس سعيـد رئيساً لمجلــس الاستثمار في الشبكة العربية للإبـداع والابتكــار

وطنا اليوم_اعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن تعيين المهندس فارس سعيد رئيساً لمجلس الاستثمار في الشبكة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة ايماناً منها بإنجازاته وابداعه على المستوى الشخصي ومواكبته للإبداع والتميز والابتكار من خلال مشاريعه المستدامة التي يملكها.

وقالت الشبكة العربية للإبداع والابتكار في بيان صحفي لها أن اختيار المهندس فارس سعيد لهذا المنصب جاء ثمرة لقاءات واجتماعات هامة عقدت لدعم واسناد مسيرة الشبكة العربية للإبداع والابتكار والاستفادة من خبراته في هذا المجال لا سيما تفعيل مجلس الاستثمار الذي سيكون مسؤولاً عن دعم الأنشطة والمشاريع التي تسهم في دفع عجلة الابداع والابتكار العربي وفكراً جديداً لآليات إسناد المبدعين والمبتكرين وضمان تحقيق نجاح أفكارهم ومشاريعهم .

من جانبه عبّر المهندس فارس سعيد عن شكره وتقديره للشبكة العربية للإبداع والابتكار على هذا التكليف ممثلة بالرئيس الأعلـــى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي ورئيس مجلس الأمناء الدكتور طلال أبو غزالة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود عبد العال فرّاج الذين خطوا بكل ثقة في مسيرة الشبكة خطوات مهمة وأحدثوا الفارق في عالم الابداع والابتكار.

وقال سعيد أن مجلس الاستثمار سيشكل نقلة نوعية في مسيرة الشبكة حال الانتهاء من تشكيله وسيباشر العمل على دعم وإسناد المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها من خلال الكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار الذي سيعقد في دبي في العاشر من أكتوبر القادم برئاسة معالي الأستاذ عمـــرو موســـى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية .