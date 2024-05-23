رئيس جامعة خضوري ووفد من الخريجين القدامى يزورون جامعة البترا

وطنا اليوم_

احتفت جامعة البترا بمنتسبي جمعية نادي خريجي جامعة خضوري، وخريجي مدرسة الفاضلية من الرعيل الأول، وعلى رأسهم رئيس جامعة فلسطين التقنية “خضوري” الأستاذ الدكتور حسين شنك.

واستقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم والمستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران الوفد في حرم جامعة البترا.

يذكر أن بدران أنهى دراسة الدبلوم عام 1954 من مدرسة خضوري الزراعية في مدينة طولكرم، ويعد من الخريجين الأوائل للمدرسة، وهو عضو في جمعية نادي خريجي خضوري في الأردن.

وأكد عبد الرحيم اعتزاز جامعة البترا برجال العلم الأوائل من خريجي خضوري الذين حققوا اسهامات في مختلف مجالات العلم والسياسة والاقتصاد في الأردن وفلسطين، مستعرضًا خلال استقبال الوفد إنجازات الجامعة، وما حققته خاصة في مجال التنمية المستدامة والبيئة الخضراء.

ورافق عبد الرحيم الوفد في جولة ضمن مرافق الجامعة ومختبراتها، كما حضر الوفد انطلاق فعاليات اليوم العلمي لكلية الصيدلة في الجامعة، وزار مركز الدراسات الدوائية التابع للكلية، حيث قدم الدكتور نضال القنة شرحًا عن أعمال المركز والأبحاث العلمية وبراءات الاختراع التي حصلت عليها مشاريع المركز.

وزار الوفد كلية طب الأسنان وقدم الأستاذ الدكتور فراس السليحات شرحًا عن مختبرات الكلية وتجهيزاتها، وزار الوفد مختبر التشريح حيث قدمت الدكتورة أسيل الأعرج شرحًا عن المختبر والأجهزة الحديثة المستخدمة في علم التشريح التي تعرض مخططات تشريحية ثلاثية الأبعاد لأجزاء الجسم بعدة مقاطع باستخدام شاشة عرض إلكترونية ملونة.

وزار الوفد مركز الحاسوب والمعلومات والسيطرة في الجامعة، وقدم مدير المركز مهند ملحيس موجزًا عن الخدمات التي يقدمها مركز الحاسوب خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على أمن الجامعة من خلال مركز المراقبة الذي يشرف على كاميرات المراقبة المنتشرة في مرافق الجامعة وتقدم خدماتها للطلبة.

وزار الوفد حدائق الجامعة من بينها حديقة السنترال بارك وحديقة النباتات الطبية، حيث احتفت الجامعة بأحد أعضاء الوفد الدكتور عبد الكريم التايه بمناسبة إتمامه الخامسة والتسعين من العمر.