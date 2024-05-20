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وفاة السياسي والعسكري الأردني نذير رشيد

منذ 12 ثانية
وفاة السياسي والعسكري الأردني نذير رشيد

وطنا اليوم_انتقل إلى رحمة الله مساء الإثنين، السياسيّ والعسكريّ الأردنيّ نذير أحمد رشيد، وأفادت مصادر أنّه سيشيّع جثمانه ظهر الثلاثاء إلى مقبرة العيزرية في مدينة السلط.

ويذكر أن نذير أحمد رشيد هو سياسي وعسكري أردني، شغل عدّة مناصب أبرزها كان مديرًا للمخابرات الأردنية عام 1970، وعضوًا في مجلس الأعيان الأردني عام 1988، ووزيرًا للداخلية عام 1997، وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الأولى، وعدد من الأوسمة العربية والدولية.

 

ولد نذير رشيد في مدينة السلط الأردنية في 19 يوليو عام 1929 لعائلة من اصول سورية، أنهى دراسته الثانوية عام 1947 والتحق بالكلية العسكرية في بغداد، وتخرج منها في شهر يوليو عام 1950، حيث التحق بعد ذلك بالجيش العربي الأردني في أكتوبر من نفس العام.

وأصدر نذير رشيد كتاب بعنوان “حساب السرايا وحساب القرايا ” غطى من خلاله الفترة الواقعة بين 1934 و2000، لخص ما يقارب نصف قرن من تاريخ الأردن وتاريخ وسيرة لشخصيات أردنية عاصرها، وتاريخ علاقات الأردن مع دول الجوار: العراق ولبنان وسوريا ومصر والخليج


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