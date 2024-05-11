حزب إرادة يضع سياساته العامة في شتى المجالات نحو برنامج طموح وواقعي وشامل ينسجم مع لونه السياسي

وطنا اليوم_واصل حزب إرادة عقد الإجتماعات التشاورية في إطار عمله على برنامج الحزب في شتى المجالات الذي وصفته نائب الأمين العام لشؤون برنامج الحزب واللجان القطاعية م. بدرية البلبيسي بالطموح والواقعي والشمولي والمتسق مع فكر الحزب الذي ينتهج الديمقراطية الإجتماعية، حيث اجتمعت لجنة الحوكمة و لجنة النقل و لجنة الاستثمار و لجنة السياسات المالية و لجنة حقوق الانسان و المشاركة السياسية و الإعلام لمناقشة مسودة السياسات.

وقالت نائب الأمين العام لشؤون برنامج الحزب و اللجان القطاعية م. بدرية البلبيسي إن اجتماعات اللجان في هذه المرحلة تأتي ضمن نهج الحزب القائم على مشاركة أعضاء الهيئة العامة من أصحاب الاختصاص في مفاصل صنع القرار و على رأسها تحديد سياسات الحزب من حيث التوجهات العامة له و مستهدفاته بما يخص القضايا العامة و الأولويات الوطنية في كافة القطاعات و مناحي الحياة ، مشيرة الى انه بعد الانتهاء من إعداد هذه السياسات و التوافق عليها سيتم ترجمتها الى برنامج عمل شامل و طموح و قابل للتنفيذ ، يغطي جميع جوانب الحياة ، و يتضمن خطط عمل تنفيذية في كافة القطاعات ، و أنشطة تحاكي هموم و مشاكل الناس وتساهم في ايجاد حلول واقعية لها و تتعكس على تحسين حياة المواطنين.

و اضافت البلبيسي أن الحزب بصدد الانتقال الى المرحلة الثانية من إعداد البرنامج و هي اعتماد السياسات من قبل المجلس المركزي تمهيداً لتطوير برنامج الحزب الانتخابي الذي سيشارك على أساسه في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أن برنامج الحزب سيشكل مرجعية لنواب الحزب في البرلمان ، بحيث يتم عكس السياسات التي جاءت به على التشريعات ، كما سيعتمد عليه النواب في تشكيل اراءهم و مواقفهم حول القضايا العامة تحت قبة البرلمان ، و تشكيل الائتلافات و الكتل النيابية مع الأحزاب الاخرى المتوافقة مع تلك السياسات، كما أنه سيكون مرجعية لممثلي الحزب في مختلف الهيئات المنتخبة كالنقابات المهنية و غرف الصناعة و التجارة.

واختتمت البلبيسي الحديث بأنه سيتم في الأيام القليلة الماضية تنسيق اجتماعات حوارية بين المجموعات الاستراتيجية والاستشارية في كل لجنة داخل الحزب.

https://www.youtube.com/watch?v=h4LzV6NM8zQ