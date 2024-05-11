رئيس استشاري الميثاق يحاور عدد من أبناء المحافظات والبوادي حول قانوني الانتخاب والاحزاب

وطنا اليوم- البادية الشمالية 11 ايار 2024- التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي وعضو المجلس المركزي الدكتور سيف تركي أخوارشيدة عشيرة السهاونة الكرام في محافظة المفرق يوم الخميس، حيث شهد اللقاء تواجدا كبيرا لنخبة من وجهاء وشباب العشيرة وحضور وجهاء الاخوة المسيحيين في الأردن.

ومن جانبه تحدث رئيس المجلس الاستشاري القاضي عن حزب الميثاق والوطني ومبادئه وتم خلال اللقاء مناقشة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

الى ذلك، وبدعوة من وجهاء عشيرة الجواليد بني خالد في منطقة البادية الشمالية الغربية (الحمراء)، التقى القاضي مع أبناء عشيرة بني خالد، حيث دار حديث شامل حول منظومة الإصلاح السياسي وقانون الأحزاب والانتخاب.

وفي سياق متصل، وبدعوة من وجهاء عشيرة السليم بني خالد في منطقة الحمراء البادية الشمالية الغربية (بني خالد)، التقى رئيس المجلس الاستشاري في الحزب مع أبناء عشيرة السليم بني خالد. حيث تم الحديث عن منظومة الإصلاح السياسي وقانون الأحزاب والانتخاب، وجدد القاضي دعوته للحضور للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وتطوير القوانين.