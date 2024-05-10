وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيمات

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمه الله تعالى،اليوم الجمعة،نائب رئيس الوزراء الأسبق الوزير علي السحيمات،(ابو معن) وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مقبرة العائلة في سحاب بعد صلاة الجمعة اليوم.

من هو علي السحيمات:

علي السحيمات (مواليد مدينة الكرك في عام 1937) سياسي أردني ومهندس ووزير سابق شغل منصب أمين عمّان في الفترة (1989-1991) ومنصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل (1991-1993) وكان عضو في مجلس الأعيان السادس والعشرين.

شهد الأردن حدثا كبيرا عندما تولى منصب أمين عمان وهذا الحدث أثر على تركيبة المدينة حينها بشكل مفاجئ وكبير، حيث داهمت حرب الخليج الأولى المنطقة العام 1991، وأدت إلى عودة العاملين الأردنيين من الكويت وبعض دول الخليج، ما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية لأمانة عمان رافقها توسع في البناء، إذ سكن زهاء 127,434 منهم في عمان، ما اضطر السحيمات، إلى إلغاء الخطة التنموية الشاملة المفترض العمل بها حينها، والتعامل مع الضغوطات المستجدة عبر توفير الخدمات والتوسع في البنية التحتية.

ومن أبرز المناصب التي استلمها:

1960-1964 مهندس بوزارة الاشغال

1964-1969 مدير مشاريع وانشاء طرق بالسعودية

1969-1971 مسؤول عن تخطيط الطرق والمطارات في المجلس القومي للتخطيط

1971-1973 وكيل وزارة النقل

1973-1976 أعمال خاصة

1976-1979 وزير النقل

1979-1980 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير النقل

1980 وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيرا النقل

1980-1984 وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزيرا للنقل

أمين عمان الكبرى 1989-1991

1991 نائب لرئيس الوزراء ووزيرا النقل والاتصالات

1991-1993 نائب رئيس الوزراء ووزير النقل