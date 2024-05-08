الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائم

وطنا اليوم:خيّم الحزن على الجامعة الأردنية بعد الإعلان عن وفاة الموظفة هبة القرعان بعد ولادتها 3 توائم، الثلاثاء.

ونعى طلاب وموظفين الراحلة هبة القرعان وقالوا إنها كانت من أفضل الموظفين في الجامعة الأردنية.

كما نعى رئيس وأسرة الجامعة الأردنية بمزيد من الحزن والأسى الراحلة هبة القرعان من دائرة شؤون المجالس، زوجة الموظف مالك الهباهبة من وحدة الإعلام والعلاقات العامة.

وتقدموا من آل الفقيدة الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون