الميثاق الوطني يعقد لقاءً حوارياً مع قياداته الشبابية الجامعية في بني كنانة 

وطنا اليوم_

إربد 4 ايار 2024//

عقد حزب الميثاق الوطني لقاء حواريا في منطقة بني كنانة بمحافظة اربد بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمركزي والاستشاري والقيادات الشبابية الجامعية في حزب الميثاق.

وأكد الأمين العام ومساعد الامين العام للشباب جمال الرقاد على العمل النوعي المتميز الذي يقدمه شباب حزب الميثاق في الجامعات الاردنية وانهم يسجلون مثالًا يحتذى بما يجب ان يكون عليه العمل السياسي العام من جدية وتنظيم والتحلي بمنظومة قيم وطنية متميزة.

ووضح الأمين العام أن اعلان الانتخابات في العاشر من ايار المقبل من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يفرض على الاحزاب ان تستعد للعمل من الآن وتكثف اعمالها من اجل مصلحة الوطن.

اما بخصوص دور الشباب فهم الأساس في المرحلة المقبلة ونعول عليهم الكثير ولهم دور كبير وهام في الايام القادمة، وان حزب الميثاق سيقدم ما يستطيع من الخبرات لدعم الشباب ليكون لهم مشاركة فاعلة في الحياة السياسية.

بدورهم شباب بني كنانة أعربوا عن اعتزازهم بحزب الميثاق الداعم للشباب والذي يعطيهم دور كبير وواضحا في كل لقاءته ويبرز الطاقات الشبابية من خلال نشاطاته في كافة المحافظات لتأهيلهم وتمكينهم سياسياً للمرحلة المقبلة.

وجرى حوار موسع حول عديد من الاعمال التنظيمية والانتخابية في جامعات الشمال والاستراتيجيات الامثل للتعامل معها.