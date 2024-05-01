كلية عجلون الجامعية تحتفل بعمال الوطن بمناسبه يوم العمال العالمي

وطنا اليوم_

– نظمت كلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية فعالية بهدف تكريم عدد من عمال الوطن وموظفي الأمن والحماية العاملين في الكلية بحضورعميد كلية عجلون الجامعية الأستاذ الدكتوروائل الربضي ومساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور صفوت الروسان وذلك في قاعة الشهيد محمد العزام.

وبهذه المناسبة ألقى الأستاذ الدكتور وائل الربضي عميد الكلية كلمة أكد فيها على مقولة جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله والتي يوجهنا بها دائما جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين “الإنسان أغلى ما نملك” التي يؤكد فيها جلالته في كل المحافل بأن الأنسان ثروة الوطن الحقيقية ومحور العملية التنموية، وهو أيضًا وسيلتها وغايتها وأن تحقيق الأفضل له بتوفير كل ما يحتاجه من أدوات التميز – والإبداع لنساهم جميعًا في رفعة وطننا وزهوه.

كما وقدم الدكتور وائل الربضي أسمى آيات التهنئة والتبريك لجميع العاملين في الكلية وجميع العاملين في المملكة وقدم فيها الشكر لكوادر الكلية على الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضاري للكلية وأمنها، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إنسجامًا مع رؤية الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لبلقاء التطبيقية الأستاذ أحمد فخري العجلوني في دعم وتبني كافة الفعاليات والمبادرات لتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن الغالي من خلال تعميق الإحساس بالمسؤولية المجتمعية وبأنها ليست شعارات ترفع بل هي عمل يترجم على أرض الواقع.

وأضاف أن عمال الوطن هم الأيادي البيضاء المعطاءة، فأكفهم هي التي تجعل المكان محل إعتزاز وإفتخار.

وفي نهاية الفعالية كرم عميد الكلية عمال وعاملات الكلية بتسليمهم شهادات تقديرية لجهودهم التي يبذلونها في خدمة كليتهم ووطنهم الغالي.

وتضمنت الفعالية أيضًا إفطارًا جماعيًا أعده طلبة تخصص فنون الطهي بقيادة الشف ياسروالزغول الذين أعدوا الإفطار بطريقة إحترافية قدموا فيها الفطور بطريقة علمية، حيث شكر عميد الكلية لطلبة تخصص فنون الطهي على الجهود التي بذلوها لإخراج هذا الفطور المعد بطريقة جميلة وأنيقة للتأكيد على تكامل البرنامج النظري والتدريب العملي المتخصص للطلبة في هذا التخصص مؤكدين على فلسفة جامعة البلقاء التطبيقية بإهتمامها وإحتضانها للتخصصات التطبيقية والتي أتت أوكلها في تنفيذ هذه الفعالية.

كما وعبر طلبة الكلية عن سعادتهم بعمال الوطن والكلية حيث وزعوا الورود والحلوى على عمال الكلية، مؤكدين بأن يوم العمال العالمي يعد من الأيام المتميزة لما يحمل في طياته الكثير من السمات والصفات الإيجابية والإنسانية التي من شأنها تعزيز العمل من قبل أفراده في كافة المواقع.