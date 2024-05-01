شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لا يسعنا إلا أن نقول

” إنا لله وإنا اليه راجعون’ وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها .

وطنا اليوم:بإسمي وبإسم عائلتي آل المجذوب الرفاعي

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة الحسنه سواء” بالحضور شخصيا” او الإتصال هاتفيا” او عبر الرسائل او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوفاة الوالد الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وهو القادر على كل شيئ و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.

فقد كان لتعزيتكم الرقيقة الأثر الكبير في نفوسنا فإليكم خالص الشكر والتقدير المقرون بأسمى عبارات الود والوفاء وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على طيب أصلكم وصدق شعوركم ، كما اتضرع اليه سبحانه وتعالى أن يجنبكم كل مكروه شكر الله سعيكم وأعظم اجوركم وجزاكم الله عني كل خير .

عنهم د. م. “محمد أيمن” عبد الله الرفاعي.