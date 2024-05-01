بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”

منذ 6 ثواني
شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا يسعنا إلا أن نقول
” إنا لله وإنا اليه راجعون’ وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيراً منها .
وطنا اليوم:بإسمي وبإسم عائلتي آل المجذوب الرفاعي
نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة الحسنه سواء” بالحضور شخصيا” او الإتصال هاتفيا” او عبر الرسائل او عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوفاة الوالد الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”
نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وهو القادر على كل شيئ و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن بجنبكم كل مكروه.
فقد كان لتعزيتكم الرقيقة الأثر الكبير في نفوسنا فإليكم خالص الشكر والتقدير المقرون بأسمى عبارات الود والوفاء وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على طيب أصلكم وصدق شعوركم ، كما اتضرع اليه سبحانه وتعالى أن يجنبكم كل مكروه شكر الله سعيكم وأعظم اجوركم وجزاكم الله عني كل خير .

عنهم د. م. “محمد أيمن” عبد الله الرفاعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:49

حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية

13:44

34568 شهيدا و77765 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

13:41

خرفات يكتب في يوم العمال العالمي

13:38

السعودية تغرق.. فيضانات عارمة تجرف المركبات وتجتاح الطرقات

13:20

إعلان أسماء الفائزين في جائزة خليفة التربوية للدورة السابعة عشرة 2024

13:14

ولي العهد للعمال:بناة الوطن.. يعطيكم العافية

12:20

شقيقان يدفعان ثمنا غاليا مقابل “فزعة” في عمان

12:03

800 ألف متر مكعب دخلت سد الوالة خلال اليومين الماضيين

11:21

الميثاق يؤكد الاعتزاز بالعمال في يومهم ويثمن روحيتهم بالعطاء 

11:10

المدن الصناعية: جهود متواصلة للحد من نسب البطالة وتوفير فرص العمل

11:00

أسعار الذهب في الأردن تواصل انخفاضها اليوم

10:26

المبيضين مهنئا العمال بيومهم: “كل عام وعمال الوطن بخير”

وفيات
وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيسوفيات الثلاثاء 30-4-2024وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024