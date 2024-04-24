العضايلة يترأس وفد الاردن المشارك بالدورة الغير عادية لمجلس الجامعة العربية

وط

نا اليوم– ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وجاء هذا الإجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، بطلب من دولة فلسطين.

وناقش الإجتماع الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإستخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأستمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين لإحاطة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

ودعت موريتانيا بصفتها رئيس الإجتماع إلى إتخاذ إجراءات في المجالات الإقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها.

كما دعا مندوب فلسطين مجلس الأمن الدولي أن يستخدم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على وقف الإبادة الجماعية، وأن يتم تفعيل الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليها، لضمان إنصياعها لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.