وزير التربية يتفقد عددًا من مدارس إربد

وطنا اليوم- أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، أهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيًا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة اليوم الثلاثاء، لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة إربد أستهلها بمشاركة طلبة مدرسة زحر الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي.

وشملت الجولة التفقدية، التي تأتي للإطلاع على سير العملية التعليمية في الميدان التربوي، مدارس زحر الثانوية الشاملة للبنين، وزحر الثانوية للبنات، وسوم الثانوية للبنين، وسوم الثانوية للبنات، حيث التقى الهيئات الإدارية والتعليمية فيها.

وجال المحافظة في مرافق المدارس التي زارها، مستمعًا لملاحظات وإستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، مؤكدًا سعي الوزارة لتلبية إحتياجاتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.

وأعرب عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة أبنائنا الطلبة.

وأطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، مؤكدًا إستمرار الوزارة بالخطة وصولاً إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة لمدرستي أنتمي، وبيئتي الأجمل، مشيرًا إلى أهمية الإحتفاظ بسجل خاص لكل منهما لما توفره هذه المبادرات من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.

وتفقد سجلات حضور وغياب الطلبة، والرصد اليومي لإدخالها على منظومة Open Emis، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.