إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل والجليل الأعلى

وطنا اليوم_أفادت مصادر لبنانية، فجر الأحد، بإطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل والجليل الأعلى .

ودوت صفارات الإنذار في الجولان المحتل والجليل الأعلى بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.





وكتنت إيران شنت مساء السبت انطلاقا “من أراضيها” هجوما بمسيرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم “بمسيرات وصواريخ” على الأراضي المحتلة ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.



وقال البيت الأبيض وجيش الاحتلال إن وصول المسيرات الى تل أبيب سيستغرق “ساعات عدة”.