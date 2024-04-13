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السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها

منذ ساعة واحدة
السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها

وطنا اليوم – دعت السفارة الأمريكية في عمان مواطنيها بالأردن، إلى الحذر بسبب التوترات الشديدة في المنطقة. وقالت السفارة إن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، مشجعة رعاياها على مراقبة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة. وأضافت، أنها ستواصل مراجعة الوضع وتقديم معلومات إضافية حسب الحاجة.

وأكدت السفارة على الإجراءات التي يجب اتخاذها:

– تابع وسائل الإعلام المحلية، للحصول على معلومات بشأن إغلاق المجال الجوي وخطط إعادة فتحه.

– اتصل بشركة الطيران الخاصة بك مباشرة للحصول على تفاصيل تغيير الرحلة إذا تأثرت رحلتك.

– كن على بينة من محيطك.

– كن يقظًا لأي شيء يبدو خارجًا عن المألوف.

– اتصل بالشرطة الأردنية عن طريق الاتصال بالرقم 911 إذا كنت في خطر داهم.


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