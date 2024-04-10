مجمع اللغة العربية ينظم مؤتمره السنوي حول اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا

وطنا اليوم – انطلاقًا من الرغبة في التعرف على واقع اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، يعقد مجمع اللغة العربية الأردني مؤتمره السنوي لهذا العام 2024م، بعنوان “اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا”، في المدة 28-29 من شهر آب المقبل.

وقد جاء اختيار هذا العنوان موضوعًا للمؤتمر؛ نظرًا لما تحتله اللغة العربية من مكانة كبيرة في دول جنوبيّ شرق آسيا رغم أن ميدان وجود العربية في تلك الدول حديث نسبياً، ومازال بكراً متعطشاً لجهود العلماء ولتجارب الباحثين؛ للبحث والدراسة.

ويهدف المؤتمر، الذي تعدّه لجنة تحضيرية تضم نخبة من اللغويين والخبراء يرأسها عضو المجمع الأستاذ الدكتور علي محافظة إلى التعرف على مراكز الاهتمام باللغة العربية وآدابها في دول (أندونيسيا، وسنغافورة، والفلبين، وتايلاند، وبروناي، وكوريا الجنوبية، والصين الوطنية، والصين الشعبية)، ومدى انتشار اللغة العربية في هذه الدول: تعليماً، وبحثاً، وتأليفًا، وإدارةً، وترجمةً، وإبداعاً، ودوافع الإقبال على تعلمها في هذه الدول، ومدى إسهام الدول العربية في انتشار اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، والعلاقات الثقافية بين البلاد العربية وهذه الدول، والعوامل المساعدة على توسيع انتشار اللغة العربية وتعزيزها في هذه البلاد.

وسيشتمل المؤتمر على جملة من المحاور أهمها: تاريخ انتشار اللغة العربية في جنوبيّ شرق آسيا، واللغة العربية في مناهج التربية والتعليم، واللغة العربية في الجامعات، واللغة العربية في الحياة العامة: (الكتاتيب، والمساجد، والزوايا)، ومظاهر الإبداع: الشعر، والقصة، والرواية الحديثة.

ويدعو المجمع الباحثين والمهتمين من الأكاديميين وأساتذة الجامعات إلى المشاركة ببحوث علمية تثري المؤتمر من خلال موقعه ومنصاته الإلكترونية.