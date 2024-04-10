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بايدن يرى أن سياسة نتنياهو في غزة “خاطئة

منذ ساعتين
بايدن يرى أن سياسة نتنياهو في غزة “خاطئة

وطنا اليوم _رأى الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة الثلاثاء أن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة “خاطئة”، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بايدن لشبكة “يونيفيجين” الأميركية الناطقة بالإسبانية عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب “أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته”.


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