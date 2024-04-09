عاجل-صحيفة إسرائيلية: قراصنة يخترقون أنظمة وزارة الدفاع

وطنا اليوم قالت صحيفة إسرائيل اليوم، مساء الثلاثاء، إن أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرضت لاختراق أثار مخاوف من تسرب معلومات حساسة.



وأفادت الصحيفة أن قراصنة أعلنوا أنهم اخترقوا أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع ووضعوا أيدهم على معلومات حساسة.



وأضافت أنهم نشروا المعلومات في مجموعات على منصة تيلغرام، كما نشروا مقطعا مصورا زعموا أنه يوضح كيف اخترقوا أنظمة تابعة لوزارة الدفاع ووصلوا إلى المعلومات.



وأشارت إلى أن القراصنة طالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني (أسير فلسطيني).