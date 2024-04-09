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إصابة 3 أطفال بحريق منزل بمنطقة كفريوبا في اربد

منذ 4 ساعات
إصابة 3 أطفال بحريق منزل بمنطقة كفريوبا في اربد

وطنا اليوم_تعاملت كوادر الإطفاء والإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب اربد مساء الثلاثاء مع حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة كفريوبا غرب مدينة اربد.

وقال مصدر  بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء البناء.

وأضاف المصدر بأن الحريق نتج عنه إصابة ثلاثة اطفال وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.


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