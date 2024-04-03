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المومني يطالب بشمول ما لا يقل عن 70% من المتقدمين للمنح والقروض الجامعية

3 أبريل 2024
المومني يطالب بشمول ما لا يقل عن 70% من المتقدمين للمنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:طالب رئيس لجنة التعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، ادارة صندوق دعم الطالب، بالتقاط رسالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول شمول الطلبة الأكثر احتياجا بقروض التعليم، لإعادة الصندوق إلى أهدافه التي أنشئ من أجلها وهي دعم الطالب الفقير الذي لا يجد الرسوم الجامعية.
وقال المومني في تصريح صحفي: إن الطالب المحتاج هو المستهدف من الصندوق، ويجب إعادة صياغة أهداف الصندوق كما كانت سابقا والتركيز على الوضع المعيشي للطالب والتحصيل الاكاديمي ولدى الحكومة الاليات المناسبة لذلك.
كما طالب بشمول ما لا يقلّ عن (70%) من الطلبة المتقدمين للاستفادة من صندوق الطالب الجامعي، وذلك في ظلّ وجود (80) ألف طالب جامعي انطبقت عليهم شروط الاستفادة.
وأشار المومني إلى أن الحكومة تستطيع من خلال الربط الالكتروني معرفة دخل الأسرة، سيّما في ظلّ وجود قاعدة بيانات مربوطة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ووزارة المالية اضافة إلى دائرة ضريبة الدخل، وهي تمكّن الحكومة والصندوق من معرفة وضع الاسرة الحقيقي


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