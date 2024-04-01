بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها التاسعة لعام

منذ ساعة واحدة
مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها التاسعة لعام

وطنا اليوم – انطلاقاً من رؤية المجمع، وسعياً لتحقيق أهدافه في الحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة؛ يطلق المجمع الدورة التاسعة لمسابقاته الثقافية هذا العام 2024م.
وتشتمل المسابقات على جوائز متعددة، لتعميق الانتماء للغة العربية، والاعتزاز بها، وتشكيل الهوية العربية الأصيلة لدى أبنائها، تتمثل في: جائزة أفضل مخطوطة محققة منشورة في كتاب، وأفضل كتاب مترجَم، وأفضل كتاب مؤلَّف في اللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية؛ تحقيقًا لما ورد في المادة الخامسة من قانون المجمع التي تقضي بتشجيع التأليف والترجمة والنشر، وجميعها على مستوى الوطن العربي، وجائزة أفضل لوحة حروفية (لوحة فنية يتكئ فيها الفنان على الخط العربي)، مستلهمةً أشكال الخط العربي المختلفة والفنون التشكيليّة، وخاصّة الرّسم، وتظهر جماليّة الخط العربي وقدرته على تحقيق البعد الجمالي بما يكتنز من طاقاتٍ لافتة، وجائزة لفن الخط العربي للكبار في خط الثلث الجلي، والديوان الجلي والكوفي الفاطمي، ومسابقة بعنوان: (لغتي هويتي) لأفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية؛ بهدف تشجيع الكتابة باللغة العربية وزيادة محتواها الرقمي على الشابكة، وتداولها والبحث بها، ومسابقة للأطفال والناشئة، من سن (7-12) و(13-18) بعنوان: (أحب لغتي العربية) مقسمة إلى أربع فئات: أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة ورسالة)، وأفضل نص شعري، والمطالعة (قراءة في كتاب)، والخط العربي؛ بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية ومواهبهم في التعبير عن حبهم للغتهم الأم، وإنشاء حواضن مناسبة لهذه المواهب. وهذه المسابقات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان المجمع قد بدأ الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة من مسابقاته وجوائزه في التأليف والترجمة والخط العربي والتحقيق الصحفي وجائزة للأطفال واليافعين.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقات والجوائز من خلال موقع المجمع الإلكتروني: (www.arabic.jo)، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار

16:57

تأجيل إعلان أسماء المرشحين للمنح والقروض الجامعية

16:53

عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورة

16:50

القسام تنصب كمينا مركبا لقوات الاحتلال بخان يونس

16:31

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

16:27

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

16:22

تقرير : 915 حادثة سيبرانية خلال الربع الأخير من العام الماضي

16:14

رضا التجار الفلسطينيين في الأسواق في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة المبيعات

15:37

حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها

15:32

سفارة الإمارات تشرف على مبادرة توزيع قسائم شرائية المقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.. بالتعاون مع الأتحاد النسائي الأردني العام

15:17

هل ينجح نتنياهو باغلاق قناة الجزيرة القطرية

15:01

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

وفيات
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة الله