مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها التاسعة لعام

وطنا اليوم – انطلاقاً من رؤية المجمع، وسعياً لتحقيق أهدافه في الحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة؛ يطلق المجمع الدورة التاسعة لمسابقاته الثقافية هذا العام 2024م.

وتشتمل المسابقات على جوائز متعددة، لتعميق الانتماء للغة العربية، والاعتزاز بها، وتشكيل الهوية العربية الأصيلة لدى أبنائها، تتمثل في: جائزة أفضل مخطوطة محققة منشورة في كتاب، وأفضل كتاب مترجَم، وأفضل كتاب مؤلَّف في اللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية؛ تحقيقًا لما ورد في المادة الخامسة من قانون المجمع التي تقضي بتشجيع التأليف والترجمة والنشر، وجميعها على مستوى الوطن العربي، وجائزة أفضل لوحة حروفية (لوحة فنية يتكئ فيها الفنان على الخط العربي)، مستلهمةً أشكال الخط العربي المختلفة والفنون التشكيليّة، وخاصّة الرّسم، وتظهر جماليّة الخط العربي وقدرته على تحقيق البعد الجمالي بما يكتنز من طاقاتٍ لافتة، وجائزة لفن الخط العربي للكبار في خط الثلث الجلي، والديوان الجلي والكوفي الفاطمي، ومسابقة بعنوان: (لغتي هويتي) لأفضل تقرير أو تحقيق صحفي حول اللغة العربية؛ بهدف تشجيع الكتابة باللغة العربية وزيادة محتواها الرقمي على الشابكة، وتداولها والبحث بها، ومسابقة للأطفال والناشئة، من سن (7-12) و(13-18) بعنوان: (أحب لغتي العربية) مقسمة إلى أربع فئات: أفضل نص نثري (قصة، ومقالة، وخاطرة ورسالة)، وأفضل نص شعري، والمطالعة (قراءة في كتاب)، والخط العربي؛ بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية ومواهبهم في التعبير عن حبهم للغتهم الأم، وإنشاء حواضن مناسبة لهذه المواهب. وهذه المسابقات على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان المجمع قد بدأ الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة من مسابقاته وجوائزه في التأليف والترجمة والخط العربي والتحقيق الصحفي وجائزة للأطفال واليافعين.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقات والجوائز من خلال موقع المجمع الإلكتروني: (www.arabic.jo)، ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.