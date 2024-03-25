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عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

منذ ساعتين
عدسة “وطنا اليوم” ترافق سلاح الجو الملكي في تنفيذ عملية إنزال مساعدات في شمال غزة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي _رافقت “وطنا اليوم”، نشامى سلاح الجو الملكي خلال تنفيذ عملية إنزال جوي  لمساعدات إغاثية عاجلة في شمال قطاع غزة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، إنها نفذت  اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة، وطائرة بريطانية والتي تعدّ أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 58 إنزالا جويا أردنيا، و93 إنزالا جويا بالتعاون مع دول حليفة وصديقة .


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