عاجل – موقع “والا”: إسرائيل توافق على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني

وطنا اليوم_

نقل موقع “والا” الإسرائيلي -عن مسؤولين لم يسمهم- أنه تمت الموافقة على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق 700 أسير فلسطيني، بينهم 100 من ذوي المؤبدات، مقابل إفراج حركة حماس عن 40 من بين الأسرى الإسرائيليين بغزة.



كما ذكر هؤلاء المسؤولون أن إسرائيل مستعدة للتحلي بمرونة فيما يتعلق بعودة النازحين جنوبي القطاع إلى شماله، وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالمفاوضات غير المباشرة مع حماس، وفق المسؤولين الإسرائيليين.



وقالوا أيضا إنهم ينتظرون رد حماس على اقتراح الوساطة الأميركية، وتفيد تقديرات بأن حماس سترد خلال اليومين المقبلين.