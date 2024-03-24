الاحتلال يزعم ان الشبان العزل المستهدفين برفح خلية إرهابية

وطنا اليومـ زعم الاحتلال في تقرير نشرته هيئة البث العبرية ، ان الشبان العزل الذين استهدفهم بخان يونس ، بحسب المشاهد التي بثتها الجزيرة مؤخرا ، هم “خلية إرهابية” اقتربت من قوة للجيش .



ولم يقدم تقرير هيئة البث أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.



وعرضت الجزيرة مشاهد تظهر استهداف مسيرة صهيونية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



التُقطت المشاهد من مسيرة أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.