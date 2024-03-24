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الاحتلال يزعم ان الشبان العزل المستهدفين برفح خلية إرهابية

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يزعم ان الشبان العزل المستهدفين برفح خلية إرهابية

وطنا اليومـ زعم الاحتلال في تقرير نشرته هيئة البث العبرية ، ان الشبان العزل الذين استهدفهم بخان يونس ، بحسب المشاهد التي بثتها الجزيرة مؤخرا ، هم “خلية إرهابية” اقتربت من قوة للجيش .


ولم يقدم تقرير هيئة البث أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.


وعرضت الجزيرة مشاهد تظهر استهداف مسيرة صهيونية 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


التُقطت المشاهد من مسيرة أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة المسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.


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