خامنئي: الاقتصاد نقطة ضعفنا الأساسية

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الوضع الاقتصادي المتدهور هو نقطة الضعف الرئيسية لبلاده، معبراً عن امتعاضه من المشكلات المعيشية التي تواجه الإيرانيين.



وهيمن الوضع الاقتصادي على خطاب خامنئي السنوي المتلفز، بعد لحظات قليلة من حلول السنة الجديدة (النوروز) في إيران. وألقى خطاب خامنئي بظلاله على خطاب الرئيس إبراهيم رئيسي الذي استعرض أداء حكومته في المجال الاقتصادي، متحدثاً عن خفض التضخم الشهري بنحو 20 في المائة.



وأطلق خامنئي على العام الجديد شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الناس». وقال: «في العام الذي أمامنا هناك كثير من العمل». وأضاف: «القضية الرئيسية للبلد هذا العام هي الاقتصاد. نقطة الضعف الرئيسية هي القضية الاقتصادية».



ودعا خامنئي أمس إلى إزالة عقبات النشاط الاقتصادي من أمام عامة الإيرانيين، وقال: «إذا تقدمت حركة الإنتاج الوطني إلى الأمام بالنحو المرجو، فإن كثيراً من المشكلات الاقتصادية، مثل التضخم والوظائف وقضية العملة الوطنية، ستتجه نحو الحل».