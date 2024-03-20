غزة تحت المجهر: استشراف مسارات الصراع الممتد





وطنا اليوم_الدكتور نعيم الملكاوي



مع دخول الحرب على غزة شهرها السادس ، مزيداً من القتل ، التجويع والتهجير الممنهج من جهة ، والاصرار على تعطيل وتأخير اي اتفاق لوقف الحرب من جهة اخرى في ظل التلويح بورقة اجتياح رفح والتنكيل بأهلها بذريعة القضاء على ما تبقى من مقاتلي المقاومة ، يزداد التعقيد في تحليل الارتدادات على طرفي الصراع ليعود الوفد ~الاسرائيلي~ من الدوحة في حين يسافر وفداً اخر الى واشنطن .



تتشابك هنا الأبعاد السياسية والاستراتيجية لتشكل مسرحاً معقداً من الأحداث التي تؤثر بشكل عميق على كل من الجانب الفلسطيني ممثلا بفصائل المقاومة ~وإسرائيل~ .



*أثر الحرب على ~إسرائيل~*

1. *سياسياً* ، تواجه ~إسرائيل~ تحديات داخلية متزايدة ، على كافة الاصعدة بما في ذلك الانقسامات السياسية والضغط على الحكومة لتحقيق نتائج عسكرية ملموسة . إطالة أمد الحرب يمكن أن يؤدي إلى استقطاب سياسي أكبر ويعزز الأصوات الداعية لمقاربات أكثر تشدداً في البيت ~الاسرائيلي~ .



2. *استراتيجياً* ، تواجه ~إسرائيل~ تحدي إدارة الصراع مع تجنب التصعيد الإقليمي . كما أن استمرار العمليات العسكرية يستنزف كافة الموارد ويمكن أن يؤثر على الجاهزية لمواجهات أخرى في المنطقة حال تطور الامر على جبهة الشمال الفلسطيني .



*أثر الحرب على غزة / مقاومة وشعباً*



1. *سياسياً* ، قد تتأثر حركة حماس والفصائل الأخرى بتغير الدعم الشعبي بناءً على إدراك نظرية النجاح أو الفشل في الصراع . مع ان مخرجات صراعات التحرر يحكمها منطق ان لم تخرج من المشهد فالمقاومة منتصرة ، ويقامر المقامرون على ان الحرب قد تعيد تشكيل البيئة السياسية في غزة وتحدد توازن القوى بين الفصائل المختلفة بعد الحرب ، وهذا ما تسعى اليه كافة الاطراف عدا المقاومة .



2. *استراتيجياً* ، يواجه القطاع تحديات جمة تتعلق بالبقاء والمقاومة تحت الحصار والقصف ، مع الحاجة الماسة إلى تأمين البنية التحتية والموارد الضرورية للسكان في حين اعتماد العدو سياسة الارهاب الجغرافي ضد السكان المدنيين .



*النتائج المتوقعة*

يصعب التنبؤ بنتائج الحرب ، لكن من المؤكد أنها ستترك آثاراً دائمة ومزمنة على الجانبين بالاعتماد على مدى سرعة التعافي واعادة التموضع . والذي سيؤدي الى إعادة تقييم استراتيجيات الصراع والسلام في المنطقة ، وربما تغير الديناميكيات السياسية في كل من ~إسرائيل~ وفلسطين بجناحيها .



التأثير الإقليمي والدولي للحرب يظل عاملاً مهماً ، حيث يمكن أن تفضي التطورات إلى تعديل في سياسات الدول المجاورة وتأثيرات بعيدة المدى على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط وأبعد من ذلك على البعد الدولي .



في النهاية ، الحرب على غزة ليست مجرد مواجهة عسكرية بل هي صراع تحرري يحمل أبعاد اعمق ترجمتها المقاومة ميدانياً بعد مرور نصف عام على الصراع والصمود التاريخي للمقاومة وقاعدتها الجماهيرية ، وتكشف الحرب على غزة عن تداعيات سياسية واستراتيجية عميقة لدولة الاحتلال ومن شايعها من دول المجتمع الدولي . فالحرب فرضت ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة على ~اسرائيل~ ، مما قد يؤدي إلى تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية في حين ارتفاع تكلفة الصراع المطول التي قد تؤثر على استعداد ~إسرائيل~ لتحديات أمنية أخرى في المنطقة ، مع زيادة مخاطر التوترات الإقليمية .



الحرب قد تؤول إلى تغييرات جذرية في المنطقة ، تشمل إعادة النظر في مسارات السلام والتعاون الدولي ، مع إمكانية ظهور حلول جديدة للقضايا العالقة ، شريطة أن تتوافر الإرادة السياسية والدعم الدولي لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الإقليمي العادل في ظل وجود اكثر من لاعب يعبث في المشهد .