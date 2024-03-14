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سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي

14 مارس 2024
سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي

وطنا اليوم:بدأت سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان تنفيذ مشروع إفطار صائم في الأردن والمقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث استهلت شهر رمضان الفضيل بتقديم مئات الوجبات يومياً إلى مستحقيها من الأسر المتعففة في العديد من المناطق والمحافظات ومخيمات اللاجئين في الأردن.
 وقامت السفارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبالتعاون مع الهلال الاحمر الأردني لتنفيذ عمليات توزيع وجبات الافطار وإقامة موائد الرحمن ضمن أسس وبرامج متكاملة يراعى فيها جودة الوجبات وتوزيعها على مستحقيها بشكل مريح ومنظم.
 ويأتي تنفيذ مشروع افطار صائم في إطار الوشائج والعلاقات الاخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين وضمن أواصر التكافل الاجتماعي والاستفادة من رحمة شهر رمضان الفضيل تجاه الأشقاء. 
يشار بأن سفارة الامارات العربية المتحدة في عمّان قد بدأت عمليات تنفيذ المشاريع الخيرية في شهر رمضان الفضيل بتوزيع أطنان من التمور على مستحقيها، وستواصل تنفيذ مشاريع رمضان الخيرية بتنفيذ مشاريع طرود غذائية وقسائم شرائية وزكاة فطر .


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