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خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

منذ 4 ساعات
خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

رأى الخبير العسكري، اللواء المتقاعد محمود مطر، أن وقف الحرب على قطاع غزة بات وشيكا بعد أن تقّدمت الولايات المتحدة الامريكية بمشروع قرار لمجلس الأمن بوقف الحرب لمدة (6) أسابيع، مشيرا إلى أن تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص كانت قوية وتدلّ على أنّ الادارة الأمريكية لن تستطيع تحمّل المزيد من تبعات الحرب التي تجري في غزة.

وأضاف مطر  أن العالم والولايات المتحدة وصل إلى قناعة أن الحرب عبثية ولم يعد هناك قدرة لجيش الاحتلال على حسمها أو تحقيق أي هدف من الأهداف التي تمّ الإعلان عنها، ولن يتحمّل العالم المزيد من مشاهد القتل والتدمير للمدنيين.

وبيّن مطر أن بريطانيا وكندا وأمريكا أصبحت تشكك بقدرات جيش الاحتلال في تحقيق انتصار، وأن مجلس الحرب يطيل أمد الحرب من أجل مصالح شخصية على رأسها البقاء في السلطة.

وأشار مطر إلى أن قوات الاحتلال لم تستطع حتى اللحظة التقدم في خان يونس رغم ادخال قوات كبيرة، لكنها تكبدت خسائر فادحة، ما يؤكد أنها لن تستطيع حسم المعركة، كما أنها لن تستطيع حسم المعركة في رفح إذا ما قررت اقتحام المدينة، بل أنها ستتكبد خسائر أكبر.

ولفت مطر إلى أن قرار مجلس الأمن قد يكون مخرجا للاحتلال لوقف الحرب والالتزام بالهدنة تمهيدا لاجراء مفاوضات وقف اطلاق النار بشكل دائم.


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