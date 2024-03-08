بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

وفاة مشجع الرمثا أشرف أبو يارا بعد الهدف الثاني للحسين

8 مارس 2024
وفاة مشجع الرمثا أشرف أبو يارا بعد الهدف الثاني للحسين

وطنا اليوم_توفي مشجع الرمثا اشرف أبو يارا بعد تعرضه لنوبة قلبية اثناء مباراة فريقهم مع نادي الحسين على مدرجات ملعب الحسن الرياضية، وذلك بعد تلقي الرمثا الهدف الثاني

وحضر ضباط وافراد مديرية الامن العام والجماهير المحيطة به لتقديم المساعدة والإبلاغ عن الحادثة لفرق الإسعاف المتواجدة في الملعب.

واستجابت كوادر الدفاع المدني بسرعة للحادثة ووصلت الى المدرجات وقدموا الإسعافات الأولية للمصاب وبدأوا بإجراء الاسعاف على الفور، وتم نقل المشجع إلى المستشفى لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة ووصفت حالته بالمستقرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
كلمات دليلية
24 ساعة
01:21

سيناتور أميركي: أميركا متواطئة في ما يحدث بغزة

00:45

تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين

23:35

خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

23:22

سوق كرم يعرض مشاريع ريادية في معرض الغذاء الأردني الدولي

23:16

بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

22:50

دعوات لنزول الإسرائيليين الى الشوارع للإطاحة بنتينياهو

22:48

اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

21:42

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعوري والحياري والنسور والحمادين والمساعدة/ محافظة البلقاء/ و محافظة العاصمة/

21:41

الملكاوي يكتب …”تحت الضغط: استكشاف الواقع الاقتصادي لشعب الأردن والتحديات التي يواجهها”

20:37

أبو عبيدة : نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال

20:30

قراءة في ديوان (ما يفوق الواقع) للشاعر بسام سعيد عرار

20:03

فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله