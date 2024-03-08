وفاة مشجع الرمثا أشرف أبو يارا بعد الهدف الثاني للحسين

وطنا اليوم_توفي مشجع الرمثا اشرف أبو يارا بعد تعرضه لنوبة قلبية اثناء مباراة فريقهم مع نادي الحسين على مدرجات ملعب الحسن الرياضية، وذلك بعد تلقي الرمثا الهدف الثاني



وحضر ضباط وافراد مديرية الامن العام والجماهير المحيطة به لتقديم المساعدة والإبلاغ عن الحادثة لفرق الإسعاف المتواجدة في الملعب.



واستجابت كوادر الدفاع المدني بسرعة للحادثة ووصلت الى المدرجات وقدموا الإسعافات الأولية للمصاب وبدأوا بإجراء الاسعاف على الفور، وتم نقل المشجع إلى المستشفى لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة ووصفت حالته بالمستقرة.