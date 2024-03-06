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“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال

منذ ساعة واحدة
“اليرموك” تستضيف أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال


وطنا اليوم_استضاف مركز اللغات في جامعة اليرموك أول نشاط للمعهد الفرنسي الرّحال في إقليم شمال، الذي نظمه المركز بالتعاون مع المعهد الفرنسي في عمّان ضمن فعاليات أسبوع الفرانكوفونية، بحضور مديرة المركز الدكتورة رنا قنديل، ومديرة الجودة والتنويع في المعهد الفرنسي كلارا جييه، وأستاذ اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي الدكتور أحمد موسى، وأستاذة المسرح لوليتا بارير.


وتعتبر هذه الفعالية أول نشاط للمعهد الفرنسي الرحال في الأردن والأول في إقليم الشمال، حيث تضمن النشاط عدد من الفعاليات الثقافية واللغوية الفرنسية الموجهة لطلبة الجامعة الناطقين باللغة الفرنسية، ومنها المنتدى والمكتبة الرقمية، والمسرح، والألعاب الاجتماعية، والعروض الثقافية التي تتمحور حول اللغة والثقافة الفرنسية.


وأكدت قنديل حرص جامعة اليرموك على الاحتفال سنوياً بأسبوع الفرانكوفونية من خلال عقد العديد من الفعاليات الثقافية واللغوية والترفيهية باللغة الفرنسية وذلك بهدف تعزيز مهارات الطلبة اللغوية وتحسين مستوى إتقانهم للغة الفرنسية التي تعد من اللغات الهامة على مستوى العالم، وتعريفهم بالثقافة والحضارة الفرنسية وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي يطرحها المعهد الفرنسي في عمان مما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتوسعة مداركهم.


وأعربت عن شكرها لإدارة المعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في عمان لدعمهما المتواصل وإقامة مثل هذه الأنشطة المليئة بالإبداع والتنوع والابتكار، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين اليرموك والمعهد الفرنسي في عمان والسفارة الفرنسية خاصة في مجال اللغة الفرنسية.


وأشارت قنديل إلى الاهتمام الذي يوليه المركز بتعليم اللغة الفرنسية وثقافتها لطلبة الجامعة مشيرة إلى أن الفرانكوفونية لا تعتبر لغة وثقافة فحسب، وإنما تعزيز للسلام والديمقراطية والتدريب المهني والتنمية المستدامة والاقتصاد.


وشارك في فعاليات النشاط أساتذة اللغة الفرنسية في الجامعة، وجمع كبير من الطلبة.


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