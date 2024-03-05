عشائر التعامرة يشكلون قائمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة – أسماء

وطنا اليوم:أعلن أبناء عشائر التعامرة عن تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات النيابية القادمة، وهذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها مرشحو التعامرة على الاتحاد ضمن قائمة واحدة.

وتاليا بيانهم كما وصل :

قال تعالى” واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا”..

بفضل الله تعالى ثم بفضل مساعي حميدة وحثيثة من ثلة من أبناء عشائر التعامرة وكأول إنجاز لمجلس ديوان عشائر التعامرة ممثلا بالقائمين عليه كل من الاستاذ المحامي علي الزير ، الاستاذ المحامي عدنان طريش ،الاستاذ المحامي موسى برخ، وبالتعاون مع ثلة طيبة من أبناء التعامرة وهم، محمد ناجي ابو عيدة ،محمد وليد الزير ،الدكتور عاطف العساكرة ، احمد سليمان النواورة ،عايد عايش النواورة ،سامي الوحش ،مراد ابو مطحنة ،سلطان العساكرة ،علي ابو ارميس ،عبدالله الشواورة

الشيخ عادل الخطيب

وتم بحمدالله تشكيل قائمة موحدة من أبناء عشائر التعامرة لخوض الانتخابات النيابية القادمة وهذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها مرشحو التعامرة على الاتحاد ضمن قائمة واحدة مما يعطيها القوة اللازمة لاعادة المقعد النيابي التعمري بعد ان فقدناه بسبب عدم التوافق بين أبناء القبيلة ونزولهم متفرقين متناحرين في المرات السابقة.

ان هذا يعد إنجازا وسبقا تاريخيا لابناء عشائر التعامرة سيؤتي اكله بإذن الله في كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة في اردننا الغالي الذي نفتديه بالمهج والارواح..

هنيئا لكل أبناء التعامرة هذا الإنجاز وهذا التوافق الذي ما كان ليكون لولا الجهود الصادقة والنوايا الخالصة من ثلة من المخلصين من أبناء التعامرة فلهم جميعا كل الشكر والتقدير …

هذا وقد تشكلت القائمة من السادة التالية أسماؤهم:

احمد خميس العبيات

سامي الوحش

سلطان العساكرة

المحامي عدنان طريش

علي ابو ارميس

مراد ابو مطحنة

ومرشحة الكوتا ربى النواورة

راجيين من المولى عز وجل التوفيق والسداد..