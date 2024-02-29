ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة “هيسن”، الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للحلفاء.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل ستيمبفل: “هاجمت الفرقاطة هيسن عن غير قصد مسيرة تابعة لدولة حليفة، بعد رصدها في منطقة العمليات، والتي في البداية لم يكن من الممكن ربطها بأي دولة حليفة”.

وأضافت الوكالة: “هاجمت هيسن هذه المسيرة، لكن دون أن تتمكن من إسقاطها، كما تبين لاحقا أنها ليست معادية”.

ولم تحدد وزارة الدفاع الألمانية الدولة الحليفة التي تمتلك المسيرة، كما أوضحت الوكالة أن “المسيرات الأمريكية لاعلاقة لها بالعملية”.

وتتمركز الفرقاطة “هيسن” في البحر الأحمر ضمن المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” لحماية الملاحة والهجمات التي تتعرض لها السفن.

وأفادت وزارة الدفاع الألمانية، في وقت سابق، أن الفرقاطة الألمانية أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، فيما تشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين.

وحذرت العديد من الدول الولايات المتحدة من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى تأجيج الصراع في جميع أنحاء المنطقة