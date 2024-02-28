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نائب يطالب الحكومة بتحويل عائدات فلس الريف لتشكيل جيش شعبي

منذ ساعة واحدة
نائب يطالب الحكومة بتحويل عائدات فلس الريف لتشكيل جيش شعبي

وطنا اليوم:اقترح عضو مجلس النواب، أيوب خميس، انشاء صندوق رسمي نواته عائدات فلس الريف ومساهمة المؤسسات الخاصة لغايات تشكيل جيش شعبي، وخاصة خلال الظرف العصيب الذي تمر به الدولة الأردنية.
وأضاف خميس، خلال جلسة النواب الرقابية الأربعاء، أن عائدات فلس الريف تصل إلى 18 مليون دينار سنويًا، مؤكدًا ضرورة تشكيل جيش شعبي رديف للقوات المسلحة الأردنية.
وبين، أن “فلس الريف يذهب إلى خزينة الدولة لكن في الوقت الراهن تم اشباع إيصال التيار الكهربائي، ولو أن هنالك تجاوز في إيصال الكهرباء إلى بعض المنازل التي خارج التعليمات المنصوص عليها”.
من جانبه، رد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الطاقة الكهربائية تصل إلى 100 بالمئة من المنازل والمنشآت الاقتصادية، لكن لا يزال تظهر الحاجة إلى إيصال التيار إلى بعض المنشآت والمصانع وبيوت خارج منازل.
وطالب الخرابشة النائب خميس، بتزويده في أي تجاوزات للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق التعليمات بصورة دقيقة.


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