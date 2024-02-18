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رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

منذ ساعة واحدة
رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي “
صدق الله العظيم

ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واسرة الجامعة ببالغ الحزن والأسى، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
ويتقدم رئيس وأسرة البلقاء التطبيقية من مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بصادق التعازي وخالص المواساة بهذا المصاب الأليم، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


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