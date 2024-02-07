فيلادلفيا تفتتح الملتقى التربوي الأول

وطنا اليوم:افتتحت جامعة فيلادلفيا صباح يوم الثلاثاء، أعمال ملتقى فيلادلفيا التربوي الأول، والذي عقد برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح وحمل عنوان : -(العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في المدارس). وبحضور مدير التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة أرجوانا المومني.

وشارك في أعمال الملتقى التربوي نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد كلية الآداب والعلوم التربوية الاستاذ الدكتور غسان عبد الخالق ، ورئيس قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم الأستاذ بسام الهباهبة ورئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا الدكتورة سناء الخوالدة، ومنسق الملتقى الدكتور عبدالاله الخوالدة ، عضو قسم الارشاد التربوي بالمديرية ، وعدد من المرشدين والمرشدات التربويين.

وفي مستهل الملتقى القت مدير التربية والتعليم للواء عين الباشا الدكتورة أرجوانا المومني، كلمة افتتاحية قدمت من خلالها أسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بعيد ميلاده الميمون متمنية لجلالته العمر المديد بالصحة والعافية.

وأكدت المومني أن وزارة التربية والتعليم أولت الإرشاد التربوي اهتماما خاصا ، وذلك لأن العملية التعليمية التربوية ليست مجرد نقل معلومات ومعارف علمية، إنما تعنى بشخصية الطالب وتكاملها من جميع الجوانب، وهنا يأتي الدور المهم للإرشاد التربوي في المدارس.

وفي ختام حديثها عبرت المومني عن شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ، وقسم الإرشاد النفسي، وكوادر الجامعة التربوية والتعليمية والإدارية على مبادرتهم التربوية بعقد هذا الملتقى. لما له من اثر على نشر التوعية المجتمعية والمهنية على مستوى الكوادر التربوية لرفع سوية وتنمية الطلبة اكاديميا وسلوكيا واجتماعيا.