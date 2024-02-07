علم النفس الصحي : جديد للدكتور عدنان الطوباسي

وطنا اليوم – صدر للدكتور عدنان محمود الطوباسي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في كلية الاداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا كتاب جديد بعنوان علم النفس الصحي .. وهو إضافة متواضعة لكل الباحثين والطلبة والمهتمين بعلم النفس والصحة النفسية،

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الفصول، تتحدث عن علم النفس الصحي وتاريخه ونظرياته، ففي الفصل الأول تم الحديث عن الصحة النفسية: تعريف الصحة النفسية، نشأة العلم وتطوره، تاريخ علم النفس الصحي، أهمية علم النفس الصحي، موضوع علم النفس الصحي، مناهج علم النفس الصحي، مستويات الصحة النفسية، معايير الصحة النفسية، نسبية الصحة النفسية، نظريات الصحة النفسية.

وفي الفصل الثاني تم الحديث عن الصحة النفسية والتكيف: تعريف التكيف، مفهوم التكيف، عملية التكيف، خصائص التكيف، التكيف في علم النفس، النظريات المفسرة للتكيف النفسي، الصحة النفسية والعمل.

وتحدث الفصل الثالث عن الشخصية والصحة النفسية: معنى الشخصية وتعريفها، كيف تتكون الشخصية، محددات الشخصية، أنماط اضطرابات الشخصية، نظريات الشخصية، بعض الشخصيات الإيجابية على مستوى الصحة النفسية، خصائص الشخصية، عوامل اضطرابات الشخصية، خصائص الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية.

وفي الفصل الرابع تم الحديث عن السلوك السوي والسلوك الشاذ: الصحة النفسية والسوء والشذوذ، مؤشرات الشذوذ وعلاماته، معايير السلوك الشاذ، الحيل الدفاعية.

وتحدث الفصل الخامس عن الاضطرابات النفسية والعقلية: أسباب الاضطرابات النفسية، أنواع الاضطرابات: الاضطرابات الذهنية، الاضطرابات العصابية النفسية، الاضطرابات النفسية الناشئة عن العالم السيبراني، طرق مواجهة الازمات النفسية، آليات الدفاع النفسي، وفي الفصل السادس تم الحديث عن: الوسواس القهري، والقلق، والاكتئاب، والإحباط، والصراع، والضغوط النفسية ونظرياتها، والاجرام.

وفي الفصل السابع تم الحديث عن الألم: تعريف الألم، مصادر الألم، نواتج الألم، إدارة الألم، اللذات والآلام تكون جسمانية ونفسانية، العوامل الاجتماعية تؤثر على الشعور بالألم وتحديد دور المريض، النظريات المفسرة للألم، الألم النفسي، نظرة علاجية للألم.

وتحدث الفصل الثامن الصحة النفسية من منظور إسلامي: نظرة الإسلام إلى الإنسان، مؤشرات الصحة النفسية من منظور إسلامي أساليب سلوكية لضبط الانفعالات النفسية، صفات النفس البشرية، خصائص الشخصية الإسلامية المتمتعة بالصحة النفسية.

وفي الفصل التاسع تم الحديث عن الصحة النفسية والمدرسة: أهمية الصحة النفسية المدرسية، العلاقة بين الصحة النفسية والمدرسية، دور المدرسة في تحقيق الصحة النفسية، خصائص تلاميذ المرحلة الابتدائية وسماتهم النفسية، الصحة النفسية والمدرس، دور المعلم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، الصحة النفسية والمنهج، البيئة الصحية، مصادر المشكلات الصفية، دور المرشد التربوي في تحقيق الصحة النفسية، الارشاد النفسي في المدرسة، الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرشد، الخدمات الارشادية في المدرسة، مستقبل ارشاد الصحة النفسية، النموذج الارشادي الموحد لإرشاد الصحة النفسية.

وفي الفصل العاشر والأخير تحدث عن الصحة النفسية وجودة الحياة: جودة الحياة النفسية، أبعاد جودة الحياة النفسية، الرضا عن الحياة وأبعاده، السعادة الإنسانية، خصائص الشخصية السعيدة.

وأرجو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذا العمل العلمي المتواضع ـ شاكراً ومقدراً من ساهم في دعم هذا العمل بأي جهد طيب ومبارك ، لكي يكون في خدمة الباحثين عن العلم والمعرفة في كل زمان ومكان .