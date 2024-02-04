عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مناطق باليمن بينها صنعاء بـ 48 غارة

وطنا اليوم:أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا عدوانا واسعا على اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية شملت محافظات صنعاء والحديدة وتعز وحجة والبضاء.

على الجانب الآخر ذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا ضربات، السبت، على 36 هدفا مرتبطا بجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وأضاف البيان أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات.

من جهتها قالت قناة “المسيرة” الفضائية، التابعة للحوثيين، إن “العدو الأمريكي والبريطاني شن مساء السبت عدوانا استهدف فيه بأكثر من 25 غارة محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء والحديدة وتعز”.

وأضافت أن الغارات استهدفت منطقتي النهدين وعطان جنوبي العاصمة صنعاء.

كما استهدف غارتان مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

واستهدف القصف بـ11 غارة منطقة البرح بمديرية مقبنة ومناطق بمديرية حيفان بمحافظة تعز. واستهدف 3 غارات جبل الجدع بمديرية اللحية ومديرية الصليف، 7 غارات منطقة الجر بمديرية عبس.

وقال مصدر يمني مطلع إن الطيران الأمريكي استهدف بعدد من الغارات معسكرين للحوثيين في مديرية السوادية ومدينة رداع وسط شمال محافظة البيضاء.

وأضاف المصدر أن 5 غارات تعرض لها معسكر “السوادية” و3 غارات أخرى استهدفت معسكر “القصير” برداع.

وقال المصدر إن غارة تاسعة للطيران الأمريكي استهدفت “منصة صواريخ باليستية” في عقبة المحمدين في مديرية الصومعة، إلى الجنوب من مدينة البيضاء ( المركز الإداري للمحافظة ذات الاسم) وسط البلاد.

وردا على العدوان قال عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي إن عمليات الجماعة مستمرة حتى وقف العدوان على غزة.

“أهداف إيرانية”

من جانبها نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الولايات المتحدة “شنت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن” يوم السبت في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم الأسبوع الماضي.

ولم يقدم المسؤولان تفاصيل.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعا عن النفس استهدفت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن أعدها الحوثيون باليمن لضرب سفن في البحر الأحمر.

وأضافت في بيان أن القوات الأمريكية حددت صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

ونفذت واشنطن هجمات يوم الجمعة في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني وفصائل مدعومة من إيران، مما أدى وفقا لتقارير إلى مقتل زهاء 40.

وفي وقت سابق فجر السبت، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة، شمالي البلاد، بثلاث غارات.

والأربعاء، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن “الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية”، متعهدا “بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 كانون ثاني/ يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.