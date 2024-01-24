عموته: نسعى لنتيجة إيجابية أمام البحرين والبقاء بصدارة المجموعة

وطنا اليوم:أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، البحث عن تحقيق الفوز على منتخب البحرين في المباراة التي تقام يوم غد في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة، إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراة البحرين، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.

وأشار الى أن مهمة المنتخب الاردني لن تكون سهلة أمام البحرين، نظرا لأن الأخير ضم العديد من العناصر الجيدة، لافتا الى أن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية لإتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة.

وأضاف: “لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز في كل مباراة على حدة، ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بدور ثمن النهائي، مشيرا الى أن غياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، لكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد هذه الثغرة”.

بدوره، أشار اللاعب علي علوان، إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات وتشجيعها للاعبين.