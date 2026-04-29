رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات اليوم الأربعاء حفل تكريم عمال الوطن المتميزين العاملين في البلدية بيومهم العالمي والذي نظمته البلدية بالتعاون مع المجلس المحلي الغربي والشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا وبحضور مندوب مدير شرطة مادبا العميد المقدم غزوان القبلان ورئيس قسم سير مادبا المقدم سامر المطالقة ورئيس المركز الغربي الرائد طلال الزهير وأعضاء المجلس المحلي الغربي وعدد من مدراء البلدية والمدعوين.

وقال المهندس جوينات خلال الحفل إن هذه المبادرة تأتي ضمن نهج البلدية المستمر في دعم العمّال وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، مشيداً بالدور الفاعل للأجهزة الأمنية والمجتمعية والمجلس المحلي الغربي في إنجاح هذه الفعالية، التي عكست صورة مشرقة من صور التلاحم الوطني.

وتم تكريم عدد من العمال وتوزيع هدايا عينية ونقدية عليهم، في لفتة تكريمية تعبّر عن الوفاء لعطائهم المتواصل، وتقديراً لجهودهم التي لا تعرف الكلل.

وجسدت الفعالية لوحة وطنية نابضة بالحياة، عكست روح الانتماء والتقدير لعمّال الوطن، الذين يشكلون حجر الأساس في مسيرة البناء والتنمية، حيث سادت أجواء من الفرح والامتنان، تأكيداً على مكانة العامل ودوره المحوري في خدمة المجتمع.