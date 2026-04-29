رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

4 ساعات ago
وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات اليوم الأربعاء حفل تكريم عمال الوطن المتميزين العاملين في البلدية بيومهم العالمي والذي نظمته البلدية بالتعاون مع المجلس المحلي الغربي والشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا وبحضور مندوب مدير شرطة مادبا العميد المقدم غزوان القبلان ورئيس قسم سير مادبا المقدم سامر المطالقة ورئيس المركز الغربي الرائد طلال الزهير وأعضاء المجلس المحلي الغربي وعدد من مدراء البلدية والمدعوين.

وقال المهندس جوينات خلال الحفل إن هذه المبادرة تأتي ضمن نهج البلدية المستمر في دعم العمّال وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، مشيداً بالدور الفاعل للأجهزة الأمنية والمجتمعية والمجلس المحلي الغربي في إنجاح هذه الفعالية، التي عكست صورة مشرقة من صور التلاحم الوطني.

وتم تكريم عدد من العمال وتوزيع هدايا عينية ونقدية عليهم، في لفتة تكريمية تعبّر عن الوفاء لعطائهم المتواصل، وتقديراً لجهودهم التي لا تعرف الكلل.

وجسدت الفعالية لوحة وطنية نابضة بالحياة، عكست روح الانتماء والتقدير لعمّال الوطن، الذين يشكلون حجر الأساس في مسيرة البناء والتنمية، حيث سادت أجواء من الفرح والامتنان، تأكيداً على مكانة العامل ودوره المحوري في خدمة المجتمع.



24 ساعة
23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

21:36

الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

20:53

الدكتور بسام اللصاصمة … حكاية رجل بقي كما هو رغم كل شيء

20:34

الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

20:28

القاضي يعزي الهباهبه

20:17

توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

20:03

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

19:58

تسريبات سجن صيدنايا تثير التساؤلات حول التوقيت.. لماذا نُشرت الآن؟

19:51

أردوغان يدعو المسلمين إلى إعلاء قيمة الأخوة فوق الخلافات العرقية

19:27

الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

19:22

السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول

19:18

Jordan Telecommunications Company Continues Strong Performance and Announces Record Profits Distribution of JD 41.25 Million

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله