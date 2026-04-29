الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء، على الالتزام باشتراطات تداول مشروبات الطاقة، بما في ذلك العصائر المخلوطة بها، للفئة العمرية دون 18 عامًا، وذلك في إطار جهودها الرقابية والتنظيمية المستمرة لضمان صحة وسلامة المستهلك، نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين وتأثيراتها المحتملة على القلب والصحة العامة.
وبينت مدير عام المؤسسة الأستاذ رنا عبيدات إن اشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة تشمل ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في المنشآت الغذائية، إضافة إلى وضع ملصق في مكان واضح للمستهلك على ثلاجات العرض بأبعاد 20 سم × 10 سم، يتضمن العبارة التالية: “يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة “.
وأضافت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الأسواق تعمل على متابعة التزام المنشآت التجارية باشتراطات توزيع وعرض وبيع مشروبات الطاقة الصادرة عن المؤسسة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكدت المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على التزام المقاصف المدرسية بمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة للطلبة.
وأشارت عبيدات إلى أن المؤسسة تتابع الإعلانات الترويجية الخاصة بمشروبات الطاقة، وتمنع أي ادعاءات غير علمية أو مضللة قد تشجع على الإفراط في استهلاكها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة رقابية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والحد من الاستهلاك غير الواعي لمشروبات الطاقة .


24 ساعة
23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

21:36

الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

20:53

الدكتور بسام اللصاصمة … حكاية رجل بقي كما هو رغم كل شيء

20:34

الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

20:28

القاضي يعزي الهباهبه

20:17

توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

20:03

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

19:58

تسريبات سجن صيدنايا تثير التساؤلات حول التوقيت.. لماذا نُشرت الآن؟

19:51

أردوغان يدعو المسلمين إلى إعلاء قيمة الأخوة فوق الخلافات العرقية

19:35

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

19:22

السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول

19:18

Jordan Telecommunications Company Continues Strong Performance and Announces Record Profits Distribution of JD 41.25 Million

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله