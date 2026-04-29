608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

وطنا اليوم:بلغ عدد الشقق والمكاتب المعروضة على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 608.
ووفق بيانات وزارة العدل فقد بلغ عدد المركبات المعروضة على موقع المزاد 347 مركبة، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 1292أرض ومجمع.
وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 14، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 109.
وكانت أنجزت وزارة العدل خلال شهر آذار الماضي 525 مزادا إلكترونيا وفق بيانات نشرتها الوزارة.


