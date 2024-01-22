والدة الدكتور محمد مفضي المعاقبة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الاثنين الحاجة صالحة عبيدالله الليمون أم محمد

والفقيدة أرملة المرحوم مفضي فالح المعاقبة،

وسيشيع جثمان الفقيدة الطاهر من مسجد فقوع إلى مثواها الأخير في مقبرة فقوع بعد صلاة عصر اليوم.

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة بلدية فقوع، لغاية يوم الأربعاء القادم، والخميس في ديوان أبناء الكرك / دابوق عند الساعة الرابعة ولغاية الساعة العاشرة مساء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون