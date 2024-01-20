فارس الحباشنة يكتب:مشهد تهافت الاردنيين في وسط البلد على محل حلويات اخطر على الاردن من حرب غزة و تهديدات نتنياهو و بن غفير

منقول من صفحة فارس حباشنة فيسبوك

انصح الحكومة ان تتشبث في اتفاقية السلام مع اسرائيل ، و ان تتمسك باسنانها بالعلاقة الاستراتيجية والوجودية مع امريكا ..

امس ، نزلت الى وسط البلد ، سلسلة طوابير بشرية ممتدة امام محل بيع حلويات .

المحل تم افتتاحه حديثا ، و طوابير الانتظار تضم شباب و مراهقين و نساء ، و رجال في ملامحهم وقار وهيبة ، و شيوخ كبار في العمر .

ابلغني صديق ان الوقوف في الطابور يستغرق ساعتين و اكثر بانتظار الحصول على صحن وكأسة حلويات .

صحتين و عافية ، و ليس هذا ما يهمني .

و لكن ، هل معقول ان هذا الشعب الذي ينجر و ينساق وراء حملات ترويج على “السناب شات و تك توك” لمحل حلويات مجهول “الاصل و الفصل و النسب ” ،ويقف في طوابير قادر على مواجهة

و التصدي لاضعف الازمات الوطنية .

ماذا لو تفاجيء الشعب الاردني و جمهور طوابير الحلويات .. مثلا ، ان المحل ليس اردنيا و لا عربيا ، و انه مملوك لجهة ؟؟؟؟.

مشهد تهافت الاردنيين في وسط البلد على محل حلويات اخطر على الاردن من حرب غزة و تهديدات نتنياهو و بن غفير .

و تعرفون ، في السفارتين الامريكية و الاسرائيلية يتابعون بسخرية اخبار مطعم ومحل حلويات وسط و صور الطوابير ، وسط هتافات محتجي محيط السفارتين في عمان .

صدقوني ، لن نعرف مذاقا و طعما للسيادة و الاستقلال و النصر ، و ما دام الشعب يتهاتف في طوابير على مطاعم : حلويات و شاورما و فلافل و هامبرجر !