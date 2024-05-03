بيان صادر عن حزب إرادة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

وطنا اليوم:نؤكد في حزب إرادة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على أهمية الصحافة الحرّة كركيزة أساسية في بناء المجتمعات الديمقراطية.

إننا في إرادة نؤمن بشدة بدور الصحافة بخاصة والإعلام بعامة في نقل الحقيقة ورصد الظلم ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم، ونطالب بحماية حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة يطالب حزب إرادة المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المثبتة بحق الصحافيين والإعلاميين والمصورين الذين قاموا بواجبهم المهني بنقل الصورة وتغطية الأحداث في فلسطين المحتلة، ويؤكد حزب إرادة على أنه بهذه المناسبة العالمية لا يكون الإحتفال برفع مزيد من الشعارات وإنما بنهج عالمي مستدام وعادل لمحاسبة كل من يحاول إسكات صوت الصحافة بالبندقية والقنبلة وتقديمه للمحاكمة.

إن حرية الصحافة ليست حقًا حصريًا للصحافيين فقط،بل هي من الحقوق الأساسية لكل فرد يسعى للمعرفة والحقيقة، لذلك، ندعو إلى تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية لحرية الصحافة وضمان بيئة آمنة للصحافيين لممارسة مهامهم بكل حرية بدون خوف أو تهديد كما نشدد على حق الأفراد في الحصول على المعلومات.

وفي هذا اليوم العالمي، يتوجه حزب إرادة إلى كل الصحافيين الأحرار في الأردن والعالم بالتحية والتقدير لدورهم في كشف الحقيقة وإزاحة غشاء التزوير وتسليط الضوء على هموم المواطن، ونحن هنا من موقعنا كحزب سياسي نعمل في برنامجنا السياسي على صون الحرية الصحافية وتعزيز دورها، وإننا في صلب دورنا نستند على عمل الصحافة ولا يمكن أن تنضج الحالة الحزبية بمشروعها البرامجي دون وجود صحافة حرة.

ونؤكد على أحد أهم المباديء الأساسية لحزب إرادة؛ ” نحو إعلام مهني إستقصائي يوفر الحقيقة للمواطن”.