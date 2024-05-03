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الاحتجاجات تتمدد .. الشرطة تقتحم جامعة سيانس بو الفرنسية

منذ ساعتين
الاحتجاجات تتمدد .. الشرطة تقتحم جامعة سيانس بو الفرنسية

وطنا اليوم:اقتحمت الشرطة الفرنسية المبنى الرئيسي لجامعة “سيانس بو” وسط باريس حيث يعتصم مجموعة من الطلاب المطالبين بوقف الحرب على غزة.
وأكد أحد الطلاب داخل الجامعة لوكالة رويترز أن الشرطة تضيق الخناق على المحتجين.
يأتي ذلك فيما أكدت الحكومة الفرنسية استمرار ما وصفته بـ”الحزم الكامل” لمواجهة الاحتجاجات في جامعة “ساينس بو”.
كما أعلنت الحكومة إغلاق الجامعة وإخلائها بالكامل.
وبلغ عدد الأشخاص الذين أوقفتهم السلطات الأميركية خلال المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات نحو ألفي شخص، بينهم طلاب وأساتذة جامعيون.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم توقيف ما لا يقل عن ألفي متظاهر خلال أسبوعين، بينهم العديد من المحاضرين والأساتذة، إذ تشهد عشرات الجامعات منذ 18 أبريل/ نيسان، ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة، احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

طلاب أستراليا
ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، وشهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.


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