بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته 

وطنا اليوم_شهدت مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء ، حالة من الحزن ، بعد وفاة المختار تيسير الدعمة توفى حزنا على زوجته بعد 10 ساعات من وفاتها

المختار محمد مصطفى طه الدعمة ( ابو تيسير ) في ذمة الله

الحاجة خيرية محمد ابراهيم البيكاوي ( ام تيسير ) في ذمة الله

سيتم تشييع جثمانهما الطاهرين بعد صلاة العصر اليوم الاربعاء 1/5/2024 من مسجد امنة بنت وهب في مدينة الرصيفة الجبل الشمالي الى مقبرة الشهداء

تقبل التعازي للرجال في ديوان ناصر الياموني في مدينة الرصيفة – شارع البلدية ( شارع البساتين )

تقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم المختار ابو تيسير الدعمة في مدينة الرصيفة – حي جعفر الطيار – قرب مسجد جعفر الطيار