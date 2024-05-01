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بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته 

منذ 24 ثانية
بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته 

وطنا اليوم_شهدت مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء ، حالة من الحزن ، بعد وفاة المختار تيسير الدعمة توفى حزنا على زوجته بعد 10 ساعات من وفاتها

 

المختار محمد مصطفى طه الدعمة ( ابو تيسير ) في ذمة الله

 

الحاجة خيرية محمد ابراهيم البيكاوي ( ام تيسير ) في ذمة الله

 

سيتم تشييع جثمانهما الطاهرين بعد صلاة العصر اليوم الاربعاء 1/5/2024 من مسجد امنة بنت وهب في مدينة الرصيفة الجبل الشمالي الى مقبرة الشهداء

 

تقبل التعازي للرجال في ديوان ناصر الياموني في مدينة الرصيفة – شارع البلدية ( شارع البساتين )

 

تقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم المختار ابو تيسير الدعمة في مدينة الرصيفة – حي جعفر الطيار – قرب مسجد جعفر الطيار


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