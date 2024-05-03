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34622 شهيدا و77867 مصابا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة
34622 شهيدا و77867 مصابا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34622 شهيدا و77867 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ210 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 مصابا خلال الساعات الماضية.
و”ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، وفق الوزارة.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.


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