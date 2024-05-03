مسيرة في عمان تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت مسيرة كبيرة في وسط البلد بالعاصمة عمان، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات المتواصلة.

ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع الفلسطينيين، وداعمة للأهل في غزة، في ظل الكارثة الإنسانية جراء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وطالب المشاركون بوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، وزيادة المساعدات، وخروج قوات الاحتلال من كافة مناطق القطاع