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منخفض جوي يؤثر على المملكة الاثنين القادم

منذ ساعة واحدة
منخفض جوي يؤثر على المملكة الاثنين القادم

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يتأثر الأردن الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً.

انخفاض واضح على درجات الحرارة
وأضاف “طقس العرب” أن المنخفض الجوي سيترافق بانخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة لمثل هذه الوقت من السنة بحدود 7-9 درجات مئوية.
وأشار إلى أن الطقس يكون باردا نسبياً خلال ساعات النهار وبارد ليلاً، الأمر الذي يستدعي ارتداء ملابس دافئة.

أمطار متوقعة في عدة مناطق
وبين أنه المنخفض الجوي يترافق بهطول زخات من الأمطار في عدة مناطق خاصة في شمال ووسط الأردن، قد تشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وقد تصحب هذه الأمطار بالبرق والرعد أحياناً.

رياح غربية مثيرة للغبار والأتربة
ولفت إلى أن الرياح المصاحبة للمنخفض الجوي تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، تترافق بهبات قوية أحياناً، الأمر الذي قد يعمل على إثارة الغبار والأتربة على الطرق الصحراوية


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