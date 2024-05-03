8 آلاف زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع 8 آلاف زائر محليا وخارجيا.

وقال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، أنه نظرا للإقبال الشديد ونزولا عند رغبة الزوار، تقرر زيادة ساعات التشغيل للتلفريك ابتداء من الشهر الحالي، بحيث يكون آخر موعد لبيع التذاكر عند الساعة الخامسة والنصف بدلا من الساعة الرابعة والنصف.

وأشار إلى أن تشغيل التلفريك سيكون طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء الأول من كل شهر، داعيا الزوار أن يبادروا بالقدوم باكرا للاستفادة من جميع المرافق فيه .